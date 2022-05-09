وزير النقل يدعو  مجمع “”لوجيترانس”الى مرافقة مشروع غار جبيلات لإستغلال الحديد 

ترأس السيد وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الإثنين، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس” وعدد من كوادره.

وحسب بيان الوزارة، فلقد قدم الرئيس المدير العام للمجمع عرضا شامل حول وضعية المؤسسة و نشاطاتها، ونظام تسييرها.

كما تطرق إلى مختلف إنجازاتها على غرار المنصات اللوجيستية وعملية توسيع نطاق خدماتها وطنيا و إقليميا.

وفي هذا السياق، عبر السيد الوزير عن إرتياحه لوضعية المجمع وصحته المالية رغم الأزمة الصحية كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على القطاع.

وذلك من خلال نظام تسييرها العصري و الناجع الذي وجب تعميمه على مختلف المؤسسات القطاعية التي تواجه بعض الصعوبات.

كما أكد الوزير على أهمية هذه المؤسسة على الصعيد الاقتصادي بصفتها شركة رائدة في مجال نقل البضائع و مرافقة المتعاملين الإقتصاديين داخل وخارج الوطن، ومساهمتها في ترقية صادرات البلاد خارج المحروقات.

وفي سياق أخر، حث الوزير القائمين على المجمع لبذل المزيد من الجهود لترقية أداءه خاصة في مرافقة المشاريع الكبرى التي تعول عليها الجزائر صوب تنمية مستدامة على شاكلة المشاريع المنجمية كمشروع غار جبيلات لإستغلال الحديد والمشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات شرق البلاد.

وفي الأخير، قدم الوزير بعض التوجيهات بخصوص التعامل مع الأزمات من خلال خلية يقظة لتفادي تكرار سيناريو جائحة كورونا و مخلفاتها، عن طريق إستخلاص الدروس ووضع برنامج لمواجهة أي موجة وبائية جديدة، كما دعا السيد الوزير إلى الترويج و التعريف بخدمات المؤسسة داخليا و خارجيا من خلال عمل تسويقي و إستراتيجية إتصالية وإعلامية مدروسة.