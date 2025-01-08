وزير النقل يرأس اجتماعاً حول ضمان الامتثال للمعايير البيئية الجديدة للبواخر

خصّص اجتماع تنسيقي برئاسة وزير النقل السعيد سعيود، لمتابعة استعداد شركات النقل البحرية لتنفيذ اتفاقية ماربول.

وأوضح بيان الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت متابعة استعداد شركات النقل البحري لتنفيذ اتفاقية ماربول، بخصوص تموين البواخر بالوقود، بنسبة كبريت (SECA) تعادل 0.1% بدلاً من 0.5%، المقرر تطبيقها ابتداء من ماي 2025.

وأكد سعيود على أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف لضمان الامتثال للمعايير البيئية الجديدة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكبريت، من أجل تحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة البحرية.

وأمر الوزير كل الشركات الوطنية للنقل البحري بالعمل والتنسيق مع شركة نفطال وسوناطراك لعقد إجتماع تقني يتم خلاله دراسة كل السبل الممكنة للتكفل بتموين البواخر الوطنية بالوقود 0.1% كبريت.

وكذا تحديد التجهيزات اللازمة للبواخر والتي تتلائم مع هذا النوع الجديد من الوقود، مع احترام الآجال المحددة.

للإشارة، جرى الاجتماع بحضور إطارات من الوزارة، ورئيس المجمّع الجزائري للنقل البحري (GATMA)، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT). وكذا المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV). ومسيري الشركة الوطنية للملاحة البحرية “CNAN El Djazaïr”. كما حظي الاجتماع بمشاركة الرئيس المدير العام لشركة نفطال وعدد من إطاراتها.