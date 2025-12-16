وزير النقل يزف بشرى سارّة لأصحاب تطبيقات النقل الإلكترونية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروعًا يتعلق بأصحاب التطبيقات الإلكترونية للسير موجود على طاولة الأمانة العامة للحكومة، مشيرًا إلى أنه “سيتم دراسة المشروع الأسبوع المقبل وتحويله للمواطنين إن شاء الله”.

وجاءت تصريحات سعيود، خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور.

وشدّد الوزير على أهمية تطوير وسائل نقل جديدة لتسهيل التنقل على المواطنين، معتبراً أن من يعارض فكرة التطبيقات للنقل مجنونًا.