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وزير النقل يزور ضحايا حادث مرور البيض ويُعزي عائلات المتوفين

بقلم أمينة داودي
وزير النقل يزور ضحايا حادث مرور البيض ويُعزي عائلات المتوفين
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تنقل كل من سعيد سعيود، وزير النقل، ومحمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، وطالحي محمد، الأمين العام لوزارة الصحة. إلى ولاية البيض بأمر من الوزير الأوّل نذير العرباوي.

الزيارة جاءت إثر حادث المرور المتمثل في تصادم تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة وسيارة أجرة. بالطريق الوطني رقم 47 بمحور الدوران المركز الجامعي بلدية و دائرة البيض يوم أمس. و الذي أسفر عن تسجيل 06 وفيات و 45 جريحا.

وقدم وزير النقل والوفد المرافق له تعازيهم الخالصة لعائلات الضحايا. كا قاموا بمواساة سكان الولاية في هذا الظرف الصعب.

من جهتهم تنقل الوفد إلى المستشفى أين تم تفقد المصابين و الوقوف على ظروف التكفل بهم.

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