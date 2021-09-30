وزير النقل يزور مكان وقوع حادث ميول السفينة البرتغالية بميناء الجزائر

قام وزير النقل عيسى بكاي مساء اليوم الخميس ، رفقة والي ولاية الجزائر وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات القطاعية، بزيارة الى مكان وقوع حادث ميول السفينة البرتغالية(IVAN MADERA) على مستوى الرصيف التاسع لميناء الجزائر.

وفي بيان لوزارة النقل، قرأ الوزير والوفد المرافق له فاتحة الكتاب على روح الضحية التي تم انتشالها من طرف أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة الرابعة زوالا ويتعلق الأمر بالمرحوم العامل بمؤسسة ميناء الجزائر ف. ر البالغ من العمر 56 سنة.

كما قدم الوزير و الوفد المرافق له واجب العزاء والمواساة لأفراد عائلة الفقيد راجين المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يلهمهم جميل الصبر و السلوان.

وبعد معاينة حجم الأضرار على مستوى الرصيف، أغتنم الوزير الفرصة ليتقدم بشكره الخالص لأفراد المصلحة الوطنية لحرس السواحل و أعوان الحماية المدنية و الأمن الوطني على مجهوداتهم المبذولة منذ وقوع الحادث إلى غاية العثور على الضحية وعلى مدار 36 ساعة دون إنقطاع.