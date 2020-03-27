وزير النقل يستقبل الفريق الطبي الصيني بمطار هواري بومدين

حطت ظهيرة اليوم الجمعة طائرة الجوية الجزائرية مطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها الفريق الطبي الصيني وكميات من الدواء.

وكان في إستقبال الطاقم الطبي الصيني وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي رفقة عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد وزير منتدب مكلف بالصناعة الصيدلانية وكذا السفير الصيني بالجزائر.

هذا وقد تم نقل الطاقم الطبي الصيني على متن طائرة أيرباص 300 وعلى متنها 13 رطبيب رفقة 8 آخرين من ممارسي الصحة.

كما أحضر الطاقم الطبي كميات الدواء التي ستستعمل في العلاج، من أجل مساعدة الجزائر على احتواء فيروس كورونا وعلاج الحالات المصابة.