وزير النقل يستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر إليزابيت وولبرز

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي اليوم الثلاثاء، سفيرة ألمانيا بالجزائر إليزابيت وولبرز، بمقر الوزارة.

وفي بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى مستوى العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، خاصة قطاع النقل الذي يسجل حضورا للمؤسسات و الشركات الألمانية وعلى وجه الخصوص مجال النقل بالسكك الحديدة.

وفي هذا السياق، أشادت السفيرة الألمانية بمستوى الشراكة والتعاون بين البلدين والذي تبلور في إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية الألمانية (ESTEL-RA) بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية (SNTF) وشركة “سيمانس” وهو ما سمح بنقل التكنولوجيا و الخبرة الألمانية في مجال السكك الحديدية إلى الجزائر.

كما طالبت السفيرة الألمانية برفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين نظرا للطلب الكبير المسجل، وتوسيع نشاط شركات النقل البحري نحو الموانئ الجزائرية قصد تسهيل عملية تنقل الأشخاص و البضائع بين الجزائر و ألمانيا.

من جهته، إستعرض الوزير فرص الشراكة و الإستثمار المحتملة بين البلدين وسبل تقويتها، مؤكدا أهمية النقل في العملية التنموية وإمكانية تطويره في إطارة الشراكة.

و اغتنم الوزير هذه الفرصة لدعوة المتعاملين الألمان لمزيد من الإستثمارات في جميع أنماط النقل، حيث ستساهم عملية مراجعة المنظومة القانونية للإستثمار التي باشرتها الحكومة في جعل مناخ الأعمال في الجزائر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين و الأجانب.