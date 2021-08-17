وزير النقل يستقبل مستشار مجلس الإدارة لمؤسسة “توسيالي” للحديد والصلب

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي مساء أمس، حميد قاسمي مستشار مجلس الإدارة للمؤسسة المختلطة الجزائرية التركية “توسيالي” للحديد والصلب.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق اللقاء إلى وضعية المصنع ونشاطه ودوره في تلبية الحاجيات الوطنية من مادة الحديد، وكذا التصدير ودور قطاع النقل في ذلك. حيث تم دراسة كيفية وسبل إستغلال الرصيف المنجز حديثا على مستوى ميناء أرزيو. لإستقبال البواخر الضخمة التي تصل حمولتها إلى 160 ألف طن. وكذا الإمتياز للشركة المختلطة الجزائرية التركية لإستغلال ناقل المواد الخام الممتد على مسافة 13 كلم بين الميناء والمصنع.

كما تم التطرق إلى إنجاز رصيف جديد لإستقبال البواخر التي تقدر حمولتها 40 طن لتصدير الحديد نحو الخارج. والذي يرتقب أن يصدر عبره 1.5 مليون طن سنويا. حيث تم مناقشة وضعية خط السكة الحديدية الذي يربط المصنع بشبكة السكك الحديدية الوطنية قصد نقل منتجات المصنع عبر التراب الوطني. وتجدر الإشارة انه قد تم الإنطلاق في عمليات تجربته لنقل مادة الحديد من وهران إلى الجزائر العاصمة بإستعمال القطار. كما تباحث الطرفان سبل حل إشكالية نقل عمال المصنع الجديد الصينيين من بيكين الى الجزائر بمساهمة الخطوط الجوية الجزائرية.