وزير النقل يستقبل ممثلي النقل البري

إستقبل وزير النقل لزهر هاني ممثلي ناقلي الأشخاص والبضائع بسبب إنشغالاتهم الإجتماعية والمهنية لاسيما منها المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير إستقبل أيضا ممثلي النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع والنقل بسيارات الأجرة.

ويتعلق الأمر بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين-نقل.

بالإَافة إلى النقابة الوطنية لسيارات الأجرة و الناقلين وكذا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة.

من جهتهم أعرب ممثلو الناقلين البريين عن إنشغالاتهم الإجتماعية والمهنية لاسيما المتعلقة بتجميد نشاط النقل بسبب وباء كوفيد-19.

خاصة التعويضات التي قررتها السلطات العمومية وتجديد الحظيرة وتحويل محرك سيارات النقل بغاز البترول المميع.

وأضاف البيان أن الوزير سجل شكاوي المتدخلين، مؤكدا لهم عن “دعم الدولة وتفهمها واستعدادها التام للعمل على التكفل بها، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد”.