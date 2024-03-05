وزير النقل يستقبل نقابات سائقي سيارات الأجرة

إستقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة نقابات سائقي سيارات الأجرة والناقلين (UGTA/SNTT-UNAT-ONTA).

وحسب بيان الوزارة، فقد استمع الوزير إلى إنشغالاتهم المهنية ومقترحاتهم لتطوير نشاطهم والنهوض بهذا القطاع الخدماتي.

واعتبر زهانة هذا اللقاء الأولي للتعبير عن استعداد القطاع الوزاري لفتح باب الحوار مع الشريك الإجتماعي ومختلف الفاعلين فيه.

وقرر الوزير عقد جلسة عمل لاحقا لفتح منصة حوار مع الشريك الاجتماعي تعالج هذه الإنشغالات حسب الأولوية.

كما تطرق الوزير أيضا لضرورية إحترافية المهنة من طرف هؤلاء المتعاملين، لا سيما أن القطاع الخاص يمثل ما نسبته 95 بالمائة من نشاطات النقل البري وهذا خدمة للوطن والمواطن.