وزير النقل يستقبل 4 نقابات وهذا ما أمر به

إستقبل اليوم ا،لخميس وزير النقل،السعيد سعيود، بمقر الوزارة ممثلين عن نقابات الناقلين (UNAT - UGCAA – ONTA – SNTP )؛بحضور إطارات من الوزارة، ومدراء النقل لولايات الجزائر، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، والبويرة.

وتم التطرق إلى إنشغالاتهم المهنية بخصوص النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بالحافلات، وكذا المشاكل التي تحول دون تطوير نشاطهم، على غرار التسعيرة الحالية، إهتراء الحظيرة، غياب قطع الغيار، مخططات النقل وحركة المرور.

وقد أمر الوزير بتشكيل لجنة من أجل الدراسة الفعلية، وإيجاد حلول إيجابية للتكفل بالإنشغالات المطروحة، حسب الأولويات.

كما أمر السادة مدراء النقل الإلتزام التام بفتح باب الحوار مع الشركاء الإجتماعيين على كل المستويات، معلنا أنه على إستعداد تام للإستماع للمقترحات التي تهدف لتحسين الخدمة العمومية.