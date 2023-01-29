قناة النهار وزير النقل يستقل القطار من محطة فرندة الى محطة عين كرمس بتيارت بقلم قناة النهار نشر في 29 جانفي 2023 - 14:32 نقل شارك غرِّد أرسل 210 0 وزير النقل يستقل القطار من محطة فرندة الى محطة عين كرمس بتيارت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RKWKn اقرأ أيضا وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد قناة النهار 14 جانفي الإقبال على المكملات الغذائية من طرف مرضى السكري.. الأطباء يحـذرون قناة النهار 16 جانفي وزير الشباب والرياضة: الحديث عن المنشآت والأرضيات أصبح من الماضي قناة النهار 21 جانفي "عالم ومُفكر يلقي شعر على وزيرة الثقافة :" لدي قلب واحد وقد سرقتيه قناة النهار 11 جانفي إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار الغزيرة مع أجواء جد باردة بهذه المناطق قناة النهار 28 جانفي مجتمع: سعر البصل يصل إلى 110 دج للكلغ .. هذه أبرز الأسباب قناة النهار 28 جانفي الندوة الصحفية للناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة قبل مواجهة إثيوبيا قناة النهار 16 جانفي صليحة شرفاوي: وتيرة الأشغال في ملعبي تيزي وزو والدويرة في تسارع وستسلم قريبا قناة النهار 14 جانفي 100% صحة: علاج دوالي الساقين بتقنية الليزر قناة النهار 28 جانفي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني قناة النهار 22 جانفي