إعــــلانات
قناة النهار

وزير النقل يستقل القطار من محطة فرندة الى محطة عين كرمس بتيارت

بقلم قناة النهار
وزير النقل يستقل القطار من محطة فرندة الى محطة عين كرمس بتيارت
نقل
  • 210
  • 0

وزير النقل يستقل القطار من محطة فرندة الى محطة عين كرمس بتيارت

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/RKWKn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر