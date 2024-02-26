وزير النقل يستمع لإنشغالات الناشطين بمجال النقل البحري

رأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، إجتماعا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وعدد من المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل البحري.

وحسب بيان للوزارة، تم تخصيص هذا الإجتماع، للإستماع لإنشغالات المتعاملين والمستثمرين الناشطين في هذا المجال.

وكذا النقاش حول سبل تسوية مختلف المشاكل التي يواجهونها، من خلال تذليل العقبات، وتبسيط الإجراءات المؤطرة لهذا النشاط.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، على ضرورة مرافقة المتعاملين والمستثمرين والتكفل الأمثل بإنشغالاتهم.

مذكرا بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الوزارة والإستراتيجية التي سطرتها في إطار تشجيع الإستثمار الخاص في مجال النقل البحري.

ويأتي ذلك، قصد خلق ديناميكية في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا هاما نحو تنمية إقتصادية مستدامة.