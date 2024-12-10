وزير النقل يستمع لانشغالات الناقلين بسيارات الأجرة

إستقبل وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، ممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة (SNTT).

وحسب بيان للوزارة، تم الاستماع إلى انشغالات هذه الفئة المهنية ومطالبهم، ومقترحاتهم.

وأمر الوزير بتشكيل لجنة وطنية مكونة من مختلف الهيئات العمومية المعنية، وكل الهيئات النقابية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة.

موضحا أن هذه اللجنة، ستدرس هذه الانشغالات التي تم التطرق إليها. ومباشرة المقترحات وإيجاد الحلول، مما يساهم في تطوير نشاطهم. والعمل بالنهوض بهذا القطاع الخدماتي.