وزير النقل يسدي تعليمات هامة 

أسدى وزير النقل السعيد سعيود عدة تعلميات هامة خلال ترأسه إجتماعا تنسيقيا لإطارات الإدارة المركزية، وعدد من مسيري المجمعات والمؤسسات القطاعية.

وحسب بيان الوزارة تم خلال هذا الإجتماع دراسة عدة مسائل وقضايا متعلقة بالنقل بمختلف أنماطه، وأثاره على الخدمة العمومية.

وأكد سعيود حرصه الشديد على الإسراع في تنفيذ كل التوصيات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد.

كما حث الوزير على المزيد من العطاء وبذل مجهودات أكثر، والعمل بتفاني وإخلاص لبلوغ الأهداف المسطرة.

وفي الإجتماع ذاته أكد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة وإيجاد الحلول السريعة والفعلية للإنشغالات المطروحة والعمل على تذليل العقبات والصعوبات.

وفي الختام شدد الوزير على إلزامية تكثيف الخرجات الميدانية والإطلاع على الحقائق عن كثب لإتخاذ الإجراءات اللازمة في آجالها.