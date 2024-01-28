وزير النقل يشدد على الرفع من وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء ارزيو

شدد وزير النقل محمد حبيب زهانة، خلال اشرافه على اشغال توسعة ميناء ارزيو بوهران لإنجاز رصيفين متخصصين في تصليح البواخر المتربعين على 5 هكتارات.

وكدا رصيف تجاري ومشروع اخر، للرفع من طاقة استيعاب نهائي الحاويات والتي وصلت نسبة الأشغال به 12 بالمائ.

كما شدد على ضرورة تسليم المشروع، في آجاله المحددة مطالبا تكثيف الجهود والرفع من وتيرة الإنجاز.

علما أن المشروع الذي اسندت اشغاله الي مجمع جزائري صيني كوسيدار ـ ميديترام ـ شاك سيساهم في خلق ديناميكية اكبر على حركة تصدير واستيراد البضائع والارتقاء بالحركة الاقتصادية للجزائر.