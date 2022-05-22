وزير النقل يشدد على تبسيط الإجراءات أمام المتعاملين قصد تشجيع الإستثمار
ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأحد، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات وكذا المدراء المركزيين.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة مدى تنفيذ إلتزامات القطاع في الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بمجال النقل ضمن مخطط عمل الحكومة، من خلال تقييم ما تم إنجازه إلى غاية اليوم.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تمحورت حول الإسراع في تقديم مختلف النصوص القانونية و التنظيمية التي تدخل في إطار إلتزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة.
وكذا إعادة النظر في القوانين والتنظيمات التي عرفت بعض العراقيل و القيود عند التطبيق وتعديلها في أقرب الآجال.
كما أكد وزير النقل ، على ضرورة المبادرة بمقترحات قانونية ناجعة، تهدف إلى رفع العراقيل المتعلقة ببعض النشاطات الحيوية.
وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين قصد تشجيع الإستثمار في القطاع، مع مراعاة تطابق هذه القوانين و التنظيمات مع المعايير و الإتفاقيات الدولية.
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أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن قرار تنحيته جاء على خلفية إرتكاب الوزير خطأ فادح أثناء ممارسة مهامه.
وأضاف البيان، أن قرار تنحية عيسى بكاي، جاء بعد إستشارة رئيس الجمهورية للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. كما تم تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد عيّن شهر جويلية سنة 2021، عيسى بكاي، بصفته وزيرا للنقل خلفا للوزير السابق كمال ناصري. حيث كان يشغل عيسى بكاي منصب المكلف بالتجارة الخارجية في الحكومة السابقة.
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وزير النقل يقوم بزيارة فجائية للوكالة التجارية للجوية الجزائرية بأودان في العاصمة
وزير النقل يقوم بزيارة فجائية للوكالة التجارية للجوية الجزائرية بأودان في العاصمة
قام الوزير عيسى بكاي بزيارة فجائية إلى الوكالة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى ساحة اودان بالعاصمة.
وخلال الزيارة وقف الوزير على ظروف إستقبال المواطنين ونوعية الخدمات المقدمة لهم من طرف الأعوان التجاريين. أين شدد بكاي على ضرورة التكفل الجيد بزبائن الشركة والإصغاء لانشغالاتهم المطروحة.
كما كانت للوزير فرصة بالقيام بجولة داخل الوكالة التجارية وأيضا الإستماع لإنشغالات العمال بالوكالة. وأيضا المواطنين الذين كانوا متواجدين. أين طرح المواطنين بعض المشاكل، على غرار عدد الرحلات و.أسعار التذاكر.
ومن جهته أكد الوزير على مجهودات الوصاية لرفع عدد الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة. وهذا الامر سيساهم حتما في تخفيف الضغط على الجوية الجزائرية وكذا عودة أسعار التذاكر إلى مستويات مقبولة.