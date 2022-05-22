وزير النقل يشدد على تبسيط الإجراءات أمام المتعاملين قصد تشجيع الإستثمار 

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأحد، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات وكذا المدراء المركزيين.

وخصص هذا الاجتماع لدراسة مدى تنفيذ إلتزامات القطاع في الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بمجال النقل ضمن مخطط عمل الحكومة، من خلال تقييم ما تم إنجازه إلى غاية اليوم.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تمحورت حول الإسراع في تقديم مختلف النصوص القانونية و التنظيمية التي تدخل في إطار إلتزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة.

وكذا إعادة النظر في القوانين والتنظيمات التي عرفت بعض العراقيل و القيود عند التطبيق وتعديلها في أقرب الآجال.

كما أكد وزير النقل ، على ضرورة المبادرة بمقترحات قانونية ناجعة، تهدف إلى رفع العراقيل المتعلقة ببعض النشاطات الحيوية.

وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين قصد تشجيع الإستثمار في القطاع، مع مراعاة تطابق هذه القوانين و التنظيمات مع المعايير و الإتفاقيات الدولية.

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