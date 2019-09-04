وزير النقل يشدّد على ضرورة الالتزام بالبرنامج التربوي لإكماله بالآجال المحدّدة

أشرف مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل، على افتتاح السنة الدراسية 2019/2020 بولاية الاغواط.

واستهل دراسته إلى متوسطة المجاهد بالعلمي واستمع إلى درس نموذجي تمحورت فحواه حول حب الوطن والتمسك،بمبادئه والحفاظ على وحدته واتزانه.

واشرف الوزير، على توزيع مقررات استفادة من منحة 5000 دينار لمستحقيها مع توزيع بعض المحافظ الدراسية للتلاميذ.

وقام الوزير بتدشين ثانوية الشهيد عبد القادر ميموني بحي 800 سكن بعاصمة الولاية.

وأكد كورابة، أن الحكومة حرصت بشدة على إنجاح الدخول المدرسي لهذا العام.

وفي كلمته، شدّد الوزير، على ضرورة الالتزام بالبرنامج التربوي لإكماله بالآجال المحدّدة.