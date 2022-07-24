 وزير النقل يشرف على إجتماع خصص لمجال صناعة الحاويات

أشرف وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأحد، على اجتماع تقني خصص لمجال صناعة الحاويات الموجهة للنقل البحري للبضائع والنقل عن طريق السكك الحديدية و الطرقات.

وحسب بيان الوزارة، فلقد ذكر الوزير في البداية بالهدف المرجو من هذا الاجتماع والمتمثل في وضع إستراتيجية وطنية لتصنيع الحاويات بإشراك كل الفاعلين عموميين كانوا أو خواص من اجل التكفل بالطلب المتزايد عليها.

وذلك وفقا للبرنامج المسطر لتطوير النقل البحري من خلال بلوغ نسبة %25 من حصة سوق النقل البحري والنقل عن طريق السكة الحديدية وعبر الطرقات للتكفل بالنقل المنجمي في إطار إستراتيجية تطوير الصناعة المنجمية بكل من الجنوب وشرق البلاد وباقي مناطق الوطن.

كما خلص الاجتماع بعد النقاش والاستماع لكل الأطراف المشاركة إلى جملة من القرارات أهمها:

1-حصر حاجيات السوق الوطنية للحاويات على المدى القصير، المتوسط والبعيد.

2-إحصاء كل المدخلات في عملية تصنيع الحاويات من اجل تحديد معدل رفع الإدماج الوطني في هذا المجال.

3-تحديد القدرات الوطنية العمومية والخاصة.

4-تحديد معايير المطابقة الدولية لهذه الصناعة والشروع في إجراءات الحصول عليها.

وتهدف هذه القرارات في الأخير، إلى وضع إستراتيجية وطنية تشاركية تسمح في القريب العاجل بوضع حيز التنفيذ هذه الصناعة للاستجابة للطلب الوطني كمرحلة أولى، وولوج السوق الخارجية في مرحلة قادمة.