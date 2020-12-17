وزير النقل يشرف على تنصيب أمين عام للوزارة ورئيس للديوان

أشرف وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الخميس، على تنصيب مراد خوخي أمينا عاما للوزارة، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

كما أشرف الوزير، على تنصيب جمال بن رجم رئيسا للديوان بوزارة النقل.

وتمت مراسيم حفل التنصيب بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي المؤسسات والشركات التابعة للقطاع.

وهنأ الوزير كل من مراد خوخي الأمين العام، وجمال بن رجم رئيس الديوان.

وتمنى الوزير، للمعنيين، السداد والتوفيق في أداء مهامهما خدمة للقطاع والوطن.

وذكر الوزير، بخارطة الطريق والبرنامج المسطر نحو عصرنة وترقية القطاع بما يتماشى والمتطلبات والتحديات الراهنة.

وفي الأخير دعا الوزير كافة الإطارات ومسؤولي المؤسسات إلى تكاتف الجهود، والعمل بالتنسيق قصد تحقيق الأهداف المسطرة.