إعــــلانات
قناة النهار

وزير النقل يشرف على تنصيب مدير عام جديد لمؤسسة تسيير الموانئ

بقلم قناة النهار
وزير النقل يشرف على تنصيب مدير عام جديد لمؤسسة تسيير الموانئ
نقل
  • 55
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/GJ3O7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر