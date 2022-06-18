قناة النهار وزير النقل يشرف على تنصيب مدير عام جديد لمؤسسة تسيير الموانئ بقلم قناة النهار نشر في 18 جوان 2022 - 21:43 نقل شارك غرِّد أرسل 55 0 رابط دائم : https://nhar.tv/GJ3O7 اقرأ أيضا موجة حر مرتقبة نهار اليوم الجمعة 03 جوان 2022 قناة النهار 03 جوان مالية: نمو إقتصاد وطني بـ 3.4 بالمئة خلال 2022.. أبرز التوقعات قناة النهار 07 جوان بكالوريا 2022: 6 حالات غش في الجلفة في اليوم الأول من الامتحانات أخبار الجزائر 13 جوان دلال خير: طفل بريء يعيش على جرعات دم من زمرة نادرة وأمه تناشد السلطات لإنقاذ فلذة كبدها قناة النهار 03 جوان صريح جدا: معرض الجزائر الدولي.. جزائريون يشجعون المنتوج المحلي قناة النهار 18 جوان أجواء حارة مرتقبة.. طقس اليوم الإثنين 06 جوان 2022 قناة النهار 06 جوان بكالوريا 2022..التلاميذ على أمل سهولة موضوع الفيزياء بعد خيبة مادة الرياضيات قناة النهار 16 جوان طقس: دخول فصل الصيف بدرجات حرارة قياسية..التفاصيل قناة النهار 13 جوان أنيس حماش: أنا فخور بتمثيل الخضر والتواجد في المنتخب حلم تحقق وسأعطي كل ما لدي لبلدي قناة النهار 30 ماي السيد زيدان يكشف كيف وقع في حب زوجته من أول نظرة قناة النهار 08 جوان