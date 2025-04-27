وزير النقل يعاين المرافق والتجهيزات المخصصة لإستقبال الحجاج بمطار هواري بومدين 

قام وزير النقل السعيد سعيود، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى مطار هواري بومدين الدولي. وذلك في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج.

وعاين الوزير مختلف المرافق والتجهيزات المخصصة لإستقبال ضيوف الرحمن.

وشملت الزيارة معاينة المحطة الجوية رقم 2 المخصصة للحجاج، قاعة الإستقبال، قاعات الصلاة، ودورات المياه. إضافة إلى بساط الأمتعة، شبابيك الجمارك، وقاعة الركوب التي تتسع لـ1200 مقعد. كما تفقد سعيود الشباك الخاص بالإجراءات الصحية.

وقُدمت للوزير شروحات مفصلة عن التدابير الصحية المعتمدة لضمان سلامة المسافرين.

أما فيما يخص الهياكل الأمنية، عاين الوزير قاعدة الحياة للشرطة، وهي منشأة تتوفر على قدرة إستيعاب تقدر بـ280 سريرًا. بالإضافة إلى توفرها على مختلف المرافق الضرورية الموجهة لتحسين ظروف إقامة أعوان الشرطة العاملين بالمطار.

وأسدى سعيود تعليمات بتنظيم لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين تسيير هذه الفضاءات.

كما أشار إلى وجود دراسة حالية ترمي إلى تحويل كلي للنشاطات داخل المطار لضمان إستغلال أمثل للفضاءات وتحسين الخدمات المقدمة.

وخلال الزيارة تفقد الوزير السوق الحرة (Free Shop) خاصة وأنها تخضع لعملية توسيع في إطار تعزيز الخدمات التجارية.

وفي ختام، شدد السيد الوزير على ضرورة تحسين الخدمات الموجهة للمسافرين والحجاج. وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأيضا إعتماد ممر خاص (VIP) خلال الفترة الصيفية لتسهيل حركة بعض الفئات. كذا مضاعفة عدد الكراسي من 450 إلى 1000 كرسي في قاعات الإنتظار. والعمل على الإسراع بإنجاز التكييف المركزي داخل القاعات بالتعاون مع الشركات الوطنية.