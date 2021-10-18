وزير النقل يعلن عن فتح ملف رخص المجاهدين

أعلن وزير النقل عيسى بكاي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن فتح، بالتنسيق مع وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، ملف رخص سيارات الأجرة الذي طرحته نقابات هذه الهيئة.

وفي مداخلة له خلال حفل الاطلاق الرسمي لبرنامج تحويل 150.000 سيارة الى غاز البترول المميع-وقود، أكد بكاي لممثلي نقابات سيارات الأجرة أن ” هذا الملف سيناقش خلال اجتماع سيعقده مع وزير المجاهدين و ذوي الحقوق”.

وردا على هذه التصريحات، أكد رئيس الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة عزيوز بوكارو ان نقابات الهيئة كانت قد وجهت رسائل الى الوزارة الوصية لطرح مشكل استغلال رخص سيارات الأجرة الممنوحة للمجاهدين بسبب وفاة أصحابها (المجاهدين) و ذوي الحقوق ( زوجاتهم) .

وعليه فان ممثلي سيارات الأجرة أوصوا بأنه عقب وفاة المجاهد صاحب رخصة سيارة أجرة و زوجته، تعود هذه الرخصة لأحد ابنائهما ” حسب المقاييس التي يتعين تحديدها” حسب بوكارو.

كما اقترحت نقابات سائقي الأجرة تحديد سعر هذه الرخص قبل اقتراحها للتنازل ” مثلما يجري عبر سائر بلدان العالم”، حسب قوله.

وبمجرد دفع قيمة الرخصة، يجب تسليم عقد موثق للمستفيد الجديد يؤكد ملكيتها من خلال منحه حق بيعها أو استئجارها يضيف السيد بوكارو.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه بخصوص مجموعات غاز البترول المميع-وقود أعرب سائقو سيارات الأجرة عن املهم في رفع سعة الخزان لتبلغ 80 لترا قصد السماح للسائقين الذين يضمنون النقل ما بين الولايات من التزود مرة واحدة و تفادي الانتظار في الطوابير بمحطات الخدمات.