وزير النقل يقرر توقيف مدير مطار عنابة

قرر وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الإثنين، توقيف مدير مطار عنابة.

وجاء قرار التوقيف بسبب غياب التكفل بالزبائن، والإهمال الملاحظ في المرافق.

وتم توقيف مدير مطار عنابة أثناء الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية عنابة.

وقد قام وزير النقل بمعاينة أشغال التوسعة على مستوى مطار عنابة. حيث تم الوقوف في ختام الزيارة الوزارية على مشروع موقف الطائرات “E” و ربط الموقف القديم بالجديد.

وأكد الوزير رفقة والي الولاية على ضرورة استكمال كل الورشات المفتوحة. لنتمكن من فتح رحلات جوية دولية انطلاقا من مطار عنابة .