وزير النقل يقف على أشغال توسعة مترو الجزائر بالعاصمة

تفقد اليوم الخميس، وزيري النقل والأشغال العمومية، أشغال توسعة مترو الجزائر على خطي عين النعجة وبراقي وكذا الحراش ومطار الجزائر الدولي.

وحسب بيان لوزارة النقل، يقوم وزير النقل، كمال بلجود، بزيارة عمل لولاية الجزائر. رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وبحضور والي ولاية الجزائر.

وسيقوم الوفد، رفقة السلطات المدنية والأمنية، بالوقوف على عدد من المنشآت والمشاريع ذات صلة بالقطاع.

واستهلت الزيارة بتفقد مشروع توسعة خط مترو الجزائر، حيث الإستماع لشروحات حول مراحل مشروع توسعة خط مترو الجزائر بشطريه عين النعجة براقي وخط الحراش مطار هواري بومدين الدولي.

وعاين وزير النقل مدى تقدم الأشغال بمحطات المترو، ومنها محطة مترو محمد بوضياف. وتفقد النفق سيرا من المحطة الى غاية مخرج الطريق الجوي.

وكذا محطة مترو عين النعجة “محطة SNTF”، ;محطة اتصال المترو بمحطة SNTF في جسر قسنطينة.