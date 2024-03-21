وزير النقل يقف على وضعية القطاع بجيجل

يقوم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل، للوقوف على وضعية القطاع بالولاية.

يقوم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل، للوقوف على وضعية القطاع بالولاية، أين ييتفقد عدة مشاريع تابعة لقطاعه.

يشار أن زهانة كان في استقباله بمطار فرحات عباس الوالي أحمد مـڤلاتي رفقة بوهاوية سمير رئيس المجلس الشعبي الولائي. وبحضور السلطات الأمنية و العسكرية، و السلطات المحلية .

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