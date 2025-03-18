وزير النقل يقوم بزيارة ميدانية مفاجئة لمؤسسة إيتوزا لتفقد سير العمل

قام وزير النقل، السيد السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية فجائية إلى مقر المديرية العامة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الواقعة في نهج أحمد غرمول.

وقد رافق الوزير في هذه الزيارة مدير النقل لولاية الجزائر، حيث قام بتفقد مستودع الصيانة المعمقة للمؤسسة. هدف الزيارة كان الاطلاع على مدى تنفيذ تعليماته السابقة التي أصدرها خلال زيارته الأخيرة.

في هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع عمليات صيانة الحافلات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية لضمان إعادة وضعها في الخدمة في أسرع وقت ممكن، بهدف ضمان استمرارية الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

كما تفقد الوزير الإدارة العامة للمؤسسة، حيث التقى بطاقمها الإداري وممثلين عن نقابة المؤسسة. بعد الاستماع إلى آراء ومقترحات إطارات المؤسسة، وجه السيد الوزير مجموعة من التوجيهات المتعلقة بإعادة تأطير وهيكلة المؤسسة من خلال الاستفادة من الكفاءات والشهادات والخبرة الموجودة.

وفي ختام الزيارة، طالب الوزير المدير العام للمؤسسة بضرورة العمل على إيجاد حلول عملية وفعالة لتطوير المؤسسة وتحسين خدماتها، بهدف رفع أدائها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وتحقيق أهداف قطاع النقل العمومي في الجزائر.