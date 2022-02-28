وزير النقل يكشف جديد أسعار تذاكر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية

كشف وزير النقل عيسى بكاي، أنه لا يمكن في الوقت الراهن تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الجوية الخارجية. مشيرا إلى إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين في الرحلات الداخلية من TVAببعض الولايات

وأشار وزير النقل اليوم الإثنين، خلال إستضافته في فروم الإذاعة الوطنية، إلى منح 15 موافقة أولية للمستثمرين الإقتصاديين في المجال الجوي. فيما تم منح 9 موافقات في مجال النقل البحري.

وبخصوص مشكل إرتفاع أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الخارجية، استبعد الوزير انخفاضها في الوقت الحالي. مستعرضا الوضع المالي للجوية الجزائرية. و قال في نفس السياق بأن المرحلة الأولى كانت بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من TVA و سوف تمتد لبعض الولايات الاخرى.

وأعلن وزير النقل، أنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية حول تشجيع المبادرات الخاصة وفتح المجال للإستثمار. تم مبدئيا منح الموافقة لـ15 مستثمرا في ميدان الطيران و9 موافقات في مجال النقل البحري سواء للأشخاص أو البضائع.

وأوضح وزير النقل في ذات السياق، أن “الكرة أصبحت في مرمى المتعاملين الإقتصاديين. نظرا للتسهيلات والإجراءات التي تم تبسطيها من طرف السلطات العليا للبلاد. مشيرا إلى تنصيب خلايا للإستماع التي خصصت لتلقي مختلف الإنشغالات .

وبخصوص إعادة فتح الخطوط الجوية، قال الوزير، أن القرار من صلاحيات اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كوروناىويعتمد عليها. مبرزا تضرر الشركة الوطنية بسبب الجائحة مما أدى إلى بعض الضغوطات.

كما أضاف أن واقع تسيير الموانئ لا يبعث على الإرتياح و لهذا نحرص على إعادة تسيير منهجي لهذه المؤسسات. كما يتم العمل على تجسيد تعليمات الوزير الأول بجعل الموانئ تعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. بتشديد المراقبة بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحقيق السيولة في عملية شحن وتفريغ البضائع”.