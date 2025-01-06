وزير النقل يكشف عن سبب كراء طائرات جديدة

كشف وزير النقل السعيد سعيود، اليوم الإثنين، الطائرات التي هي خارج الخدمة سببها الصيانة ونقص قطع الغيار.

وأوضح وزير النقل خلال تفقد عدد من مشاريع قطاعه بولاية جيجل، أن هذه الوضعية دفعت القطاع لكراء طائرات. والتي سيصل عددها الإجمالي إلى 6 طائرات قبل شهر سبتمبر وهذا لتعويض الطائرات المتوقفة.

كما أشار المسؤول الأول عن قطاع النقل إنّ 12 طائرة من مختلف الأحجام خارج الخدمة ما خلق مشكل في التنقل من وإلى الجزائر.

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