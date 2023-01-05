قناة النهار وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 14:45 مترو شارك غرِّد أرسل 33 0 وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IQIj5 اقرأ أيضا منها طائرات وسفن وسيارات فخمة وأحجار كريمة وعقارات .. هذه هي الممتلكات المنهوبة المسترجعة قناة النهار 27 ديسمبر دلال خير: أم تبكي بحرقة على مرض إبنيها.. علاجهم الوحيد في الخارج لكن بمبلغ خيالي قناة النهار 16 ديسمبر نقاط بيع للأسماك بأسعار مقننة .. المستهلك يختار بالطارف قناة النهار 21 ديسمبر في الحلوة و المرة : أسرة مليئة بروح الدعابة "قاتلو إذا تحبني أرجع كيما في التسعينيات" 😂.. ترقبوها قناة النهار 21 ديسمبر صريح جدا: هذه هي شخصية 2022 بالنسبة للجزائريين .. قناة النهار 27 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الحكمة التي يعتمدها الجزائري في حياته اليومية .. قناة النهار 30 ديسمبر مجتمع: إرتفاع حالات الطلاق .. والخلع الأكثر تداولا في أروقة المحاكم قناة النهار 24 ديسمبر تجارة: قياس جودة الذهب.. الطرق التقليدية لا تكفي والطرق العصرية مرتفعة التكاليف قناة النهار 17 ديسمبر تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 جانفي فاسألوا : لا تقل هلك الناس قناة النهار 29 ديسمبر