إعــــلانات
قناة النهار

وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل

بقلم قناة النهار
وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل
مترو
  • 33
  • 0

وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/IQIj5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر