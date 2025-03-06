وزير النقل يكشف مصير الموانئ الجافة

أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، أن الموانئ الجافة المغلقة في عدد من الولايات سيتم وضعها تحت تصرف المؤسسات المينائية لاستغلالها.

ويهدف من هذا القرار إلى تخفيف الضغط على الموانئ وتحسين عمليات الشحن والتفريغ.

وأوضح سعيود، خلال جلسة علنية بالبرلمان، بأن “رئيس الجمهورية قرر وضع الموانئ الجافة تحت تصرف الموانئ التابعة للدولة لاستغلالها”.

وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، لتقليص آجال مرور السلع.

كما تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء دراسة معمقة لإمكانية إعادة استغلال الموانئ الجافة بطريقة أمثل. وشملت العملية في مرحلتها الأولى موانئ سكيكدة، بجاية والجزائر العاصمة.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة المالية في 12 فيفري الماضي أوّل رخصة لفائدة ميناء بجاية، من أجل استغلال الميناء الجاف ببلدية تكستار (ولاية برج بوعريريج) كمركز تخليص.

وتم تجهيز الميناء الجاف لتكستار، الذي يتربع على مساحة 55 هكتارا ويبعد 20 كيلومتراً عن مدينة برج بوعريريج وبـ 30 كلم عن سطيف، بالمعدات واستحداث مناصب عمل جديدة.