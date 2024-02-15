وزير النقل يزور مجمعي “IVECO BUS” لصناعة الحافلات و”AIRCRAFT” لصناعة الطائرات بالتشيك

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بزيارة عمل إلى جمهورية التشيك، على مدار ثلاثة أيام، مرفوقا بوفد من الإطارات ومسيري المؤسسات القطاعية، وبحضور سفير الجزائر لدى جمهورية التشيك، بلقاسم زغماتي.

وحسب بيان الوزارة، فلقد أجرى الوزير محادثات مع نظيره بجمهورية التشيك، مارتن كوبكا، تطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية.

ومختلف فرص التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، من خلال دراسة مشروع الإتفاق الجوي بين البلدين.

كما كان للوزير لقاءات مع مسؤولين في غرفة التجارة لجمهورية التشيك، وعدد من المتعاملين الإقتصاديين في مجال النقل.

وفي ذات السياق، قام وزير النقل والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مجمع (IVECO BUS) لصناعة الحافلات، وكذا مجمع صناعة الطائرات (AIRCRAFT).