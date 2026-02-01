وزير النقل يُدشن محطة القطار الجديدة للمسافرين بتندوف

أشرف مساء أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على تدشين محطة القطار الجديدة للمسافرين بولاية تندوف، بحضور كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بالإضافة إلى كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم.

وأعطى وزير النقل إشارة انطلاق قطار المسافرين من محطة تندوف اتجاه محطة بشار، في مشهد احتفالي. يعكس الأهمية الوطنية لهذا المكسب الاستراتيجي الجديد.

وعقب إعطائه إشارة الانطلاق، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بزيارة أجنحة محطة تندوف. ومعاينة مختلف المرافق والخدمات التي تقدمها للمسافرين، في أجواء ميّزها التفاعل الواسع والارتياح الكبير من طرف المواطنين.

