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وزير النقل يُشجع المتعاملين لولوج مجال النقل الجوي

بقلم نادية بن طاهر
وزير النقل يُشجع المتعاملين لولوج مجال النقل الجوي
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ترأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، إجتماعا بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وعدد من المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل الجوي.

وحسب بيان للوزارة، شك الإجتماع فرصة للمتعاملين لطرح إنشغالاتهم وعرض تجاربهم. حيث تم فتح نقاش واسع حول مختلف العراقيل التي يواجهها المتعاملون. وكيفية معالجتها قصد بعث ديناميكية جديدة في هذا المجال.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير، على ضرورة مرافقة المتعاملين والعمل بالتنسيق الدائم للتكفل بإنشغالاتهم.

كما أشار الوزير إلى جملة التدابير التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد لإستقطاب الإستثمارات. وتشجيع ولوج المتعاملين لهذا المجال، الذي سيفتح آفاق إقتصادية جديدة تساهم في خلق قيمة مضافة في قطاع النقل ومختلف القطاعات الأخرى.

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