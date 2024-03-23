وزير النقل يُشجع على الإستثمار في مجالات النقل البحري والجوي

ترأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وعدد من المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل الجوي والبحري.

وحسب بيان للوزارة، خُصص هذا الاجتماع للإستماع لانشغالاتهم، ومناقشة سُبل تسوية مختلف المشاكل التي يُواجهها المستثمرون.

ويأتي ذلك، من خلال تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات المُنظمة لهذا النشاط وفقًا للاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في مجال النقل البحري والجوي. بهدف خلق ديناميكية في هذين القطاعين الحيويين واللذين يعتبران رافدين هامين للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة مرافقة المتعاملين والعمل بالتنسيق الدائم معهم. للتكفل بانشغالاتهم من خلال إعطاء جملة من التدابير، وهي كالتالي:

تعزيز النقاش بين هيئات التمويل لمرافقة المستثمرين وتسهيل آليات التمويل والإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار.

تزويد الهيئات المالية بمجمل النصوص التنظيمية والتشريعية السارية المفعول في مجال النشاط البحري والجوي.

تكثيف اللقاءات بين كافة المتعاملين ومرافقتهم للتذليل العوائق والإشكاليات المطروحة. بهدف دعم وتشجيع ولوج المستثمرين في هذين المجالين الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة. تُساهم في خلق قيمة مضافة في قطاع النقل ومختلف القطاعات الأخرى.