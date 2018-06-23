عاجل

وزير النقل : 30 طائرة “مكولية ” في الأسطول الجوي الجزائري

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزير النقل : 30 طائرة “مكولية ” في الأسطول الجوي الجزائري
بقلم إيمان علي إسماعيل

 كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، اليوم السبت، عن إحصاء 30 طائرة ستتجاوز سن 25 سنة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وهو الأمر الذي يجعلها غير قابلة للإستعمال.

وزير النقل وخلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها بمناسبة الإنطلاق الرسمي للبوابة الرقمية للخدمة العمومية لوزارة النقل والأشغال العمومية، بقصر المؤتمرات في العاصمة،

قال إنه يتم العمل خلال هذه السنوات على تجديد الأسطول الجوي.

وفي هذا السياق أشار الوزير إلى نهاية مدة حياة نصف الأسطول الجوي سنة 2021.

حيث ستتجاوز مدة خدمة 30 طائرة الـ 25 سنة، وهو الأمر الذي يتطلب تجديدها قبل تاريخ 2021.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital