وزير النقل : 30 طائرة “مكولية ” في الأسطول الجوي الجزائري

كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، اليوم السبت، عن إحصاء 30 طائرة ستتجاوز سن 25 سنة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وهو الأمر الذي يجعلها غير قابلة للإستعمال.

وزير النقل وخلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها بمناسبة الإنطلاق الرسمي للبوابة الرقمية للخدمة العمومية لوزارة النقل والأشغال العمومية، بقصر المؤتمرات في العاصمة،

قال إنه يتم العمل خلال هذه السنوات على تجديد الأسطول الجوي.

وفي هذا السياق أشار الوزير إلى نهاية مدة حياة نصف الأسطول الجوي سنة 2021.

حيث ستتجاوز مدة خدمة 30 طائرة الـ 25 سنة، وهو الأمر الذي يتطلب تجديدها قبل تاريخ 2021.