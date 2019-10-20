وزير النقل..30 مليار دينار لصيانة شبكات الطرقات

قال وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، إن الميزانية المخصصة لصيانة شبكات الطرقات والمنشآت تبلغ 30 مليار دينار.

وأوضح كورابة، خلال افتتاح يوم دراسي بالمدرسة العليا للأشغال العمومية والنقل بالعاصمة، أن هذه الميزانية قدرت بهدف التكفل الجيد بالشبكات سنويا.

وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود في جميع الإصلاحات التي تخص القطاع.

وفي سياق ذات صلة، صرح الوزير أن الجزائر لديها 130 ألف كلم من الطرقات و10 ألاف منشأة فنية.

واضاف كورابة، أن ما يقارب 50 ميناء و36 مطار كلها في طور التشغيل، قائلا إن هذا مكسب هام للجزائر.