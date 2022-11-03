وزير الهجرة الكندي: سيتم قبول 60 بالمائة من هؤلاء المهاجرين الجدد

أعلن شون فرايزر، وزير الهجرة الكندي ،أمس الأربعاء، أن بلاده تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025.

وقال الوزير فرايزر في تصريحات له، إن الحكومة الكندية تهدف لإيصال العدد إلى 500 ألف سنويا بحلول عام 2025. على أن يتم استقبال 465 ألف قادم جديد ابتداء من عام 2023 .

وأضاف، أن كندا تعتزم زيادة النمو الاقتصادي بحلول السنة الثالثة من هذه الخطة (في عام 2025). وسيتم قبول 60 بالمائة من المهاجرين الجدد في فئة “الهجرة الاقتصادية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من صدور بيانات عن وكالة الإحصاء الكندية تفيد بأن المهاجرين والمقيمين الدائمين. شكلوا ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي سكان كندا في عام 2021. ما يجعل كندا الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع.