وزير تركي: قانون الاستثمار الجديد سيعزز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دون ماز، بالجزائر العاصمة، أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيعزز من شراكة بلاده مع الجزائر. وهذا في مختلف المجالات الاقتصادية.

كما أوضح دون ماز خلال مداخلة له في “مؤتمر الجزائر للاستثمار” أن تركيا تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجزائر. في مختلف مجالات الاستثمار في سياق دخول الإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار حيز التنفيذ.

وفضلا عن المجالات التي ينشط فيها المستثمرون الأتراك حاليا كالبناء والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدين، فإن تركيا تسعى لاستغلال فرص الشراكة “الثرية والواسعة” في الجزائر. لاسيما الطاقات المتجددة، حسب الوزير الذي عبر بالمناسبة عن ارتياحه للزخم الذي تعرفه العلاقات الجزائرية-التركية في السنوات الأخيرة. “في كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية وحتى الاجتماعية والثقافية”.

في حين، اعتبر دونماز بهذا الإطار بأن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن عدة تسهيلات للمتعاملين الأجانب. من شأنه “لعب دور هام في رفع مستوى الاستثمار التركي في الجزائر وتنويعها”.

وبخصوص مجال الطاقة، ثمن الوزير الشراكة “المهمة” التي تربط بين “سوناطراك” والشركة التركية “بوتاش”. خاصة في مجال الغاز والبتر وكيمياويات.

واستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، نظيره التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز.

وهذا بحضور سعادة سفيرة تركيا بالجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.واطارات من الوزارة في مجال المحروقات والمناجم.

وحسب بيان الوزارة، فلقد استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

وكذا الوقوف على أهم الانجازات منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة.

ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في 2021 بالجزائر العاصمة.كما ثمن الوزيران الشراكة “المهمة” التي تربط بين “سوناطراك” والشركة التركية “بوتاش” لاسيما في مجال تسويق الغاز، البتروكيمياويات، التنقيب في عرض البحر والتكوين.