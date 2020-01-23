وزير خارجية ألمانيا يشارك في اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر

حل صبيحة اليوم الخميس، وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، بالجزائر، في زيارة عمل.

ويشارك هايكو ماس، في اجتماع دول الجوار الليبي الذي تنظمه الجزائر في قصر المؤتمرات بالعاصمة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، ستركز المحادثات بين وزير الخارجية الألماني ونظيره الجزائري، صبري بوقادوم، على التعاون بين البلدين.

وسيتناول الطرفان السبل والوسائل القادرة على إعطاء ديناميكية جديدة للتبادلات والاستثمارات الاقتصادية بين البلدين.

وستتيح الزيارة أيضا تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في ليبيا في الساحل.