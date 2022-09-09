وزير خارجية إسبانيا يوجه نداء إلى الجزائر

قدمت شركة التسوية في إسبانيا اقتراحًا للمطالبة بمساعدة اقتصادية لقطاع الخزف في المدينة والمحافظات الشمالية. بعد أن انهارت تجارة الخزف بسبب الأزمة مع الجزائر.

وقالت إن الهدف من هذا الطلب هو تخفيف العواقب الاقتصادية التي يعاني منها القطاع بسبب انهيار العلاقات التجارية مع الجزائر. نتيجة للتغيير في موقف حكومة الدولة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وقالت شركة التسوية الاسبانية “نريد أن نحث الحكومة على إنشاء استراتيجية دعم غير قابلة للاسترداد. بشكل عاجل وغير عادي، من شأنها أن تخدم الشركات للتعامل مع التكاليف التي تم إنشاؤها بعد الأزمة الدبلوماسية مع الجزائ. وأحد القطاعات الأكثر تضررًا هو صانعي البلاط في مناطقنا “.

وأكدت ديانا بيليور، المتحدثة باسم Compromís per Almassora. أن “مئات الوظائف تعتمد على صناعة البلاط. وعلينا أن نضمن التوظيف في كل من بلديتنا وبقية المدن حيث للسيراميك أهمية اقتصادية، مع جميع التدابير التي في متناول أيدينا. “.

وأشار بلليور إلى أن “هذه الأزمة نتجت عن التغيير في المسار الذي أجرته حكومة سانشيز. وبالتالي، فإننا نطلب من الحكومة وضع استراتيجية تطبيق فورية لمكافحة هذا الوضع”.

لهذا السبب تلتزم Compromís بـ “دعوة عاجلة من الحكومات الإقليمية والمسؤولين. عن تدويل الشركات والغرف التجارية لتحديد خطوط العمل وخصائص المساعدة”.

بالإضافة إلى ذلك ، تطمح Compromís أيضًا إلى إضافة دعم وزارة الاقتصاد المستدام والمجلس الإقليمي في .Castelló للمساهمة في تقديم مساعدة استثنائية لشركات البلاط المتضررة من انهيار العلاقات بين إسبانيا والجزائر.

ووفقًا لإحدى الدراسات. يتم إنتاج 80٪ من إنتاج الدولة و 90٪ من صادرات بلاط السيراميك وبلاط الأرضيات. في جميع أنحاء الولاية في المقاطعات الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، في العقود الأخيرة، كان لها ولا يزال لها وزن مهم في توليد الوظائف.

ويقوم قطاع السيراميك بإصدار 3500 مليون أورو سنويًا ويوفر وظائف مباشرة لأكثر من 16000 شخص في إقليم فالنسيا.

يمثل هذا القطاع 14.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في فالنسيا وأكثر من 20٪ في مقاطعة كاستيلو. إنها الصناعة الإسبانية الثالثة التي تساهم بأكبر فائض تجاري للدولة.