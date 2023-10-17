وزير خارجية إيطاليا: نشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى في غزة

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى في غزة.

وأضاف ذات المتحدث، إن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الصهيوني الذي استهدف ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن المجزرة كبيرة ، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الهمجمي الصهيوني العشوائي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه لا يوجد جرحى بل كلهم شهداء، وما أن ما يحدث مجازر لم يشهد مثلها من قبل، وهناك عائلات كاملة مسحت من السجل المدني، والكيان الآن بلع أعتى درجات الاجرام.