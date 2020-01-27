وزير خارجية الإمارات يحل بالجارة تونس

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، مساء الإثنين، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب ما أورد بيان الرئاسة التونسية، فإنّ اللقاء تناول العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وسبل مزيد دعمها وتطويرها خاصّة في مجال الاستثمار والتعاون الفني.

كما تمّ التأكيد في هذا السياق، على أهميّة الإسراع بعقد اللجنة المشتركة في دورتها السابعة لتنشيط العلاقات الثنائية.

وتطرّق اللقاء من جانب آخر، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية.

وأكّد الجانبان على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمي ينهي هذه الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي.

كما تمّ بحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حلّ سياسي ليبي ليبي.