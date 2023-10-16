وزير خارجية التشاد بالجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول افريقيا- شمال أوروبا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نظيره من جمهورية التشاد، محمد صالح النظيف.

وحلَّ الوزير بالجزائر للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا.

وقد تمّ الاتفاق خلال هذا اللقاء حول عديد الخطوات الرامية لتوطيد العلاقات الجزائرية- التشادية. لا سيما تنظيم الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون مطلع العام المقبل. وتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لاستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية.

كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل الآراء والتحاليل حول التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. وكذا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.