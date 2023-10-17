وزير خارجية الدنمارك: نتواصل مع الأمم المتحدة لمساعدة الاتحاد الافريقي اقتصاديا

صرح وزير الخارجية الدنماركي،لارس لوك راسموسن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على التواصل مع الأمم المتحدة لمساعدة الاتحاد الافريقي اقتصاديا.

وجاء تصريح وزير الخارجية الدنماركي على هامش الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية افريقيا دول شمال أوروبا.

وقال الوزير الدنماركي “منذ مدة طويلة كنت أتمنى زيارة الجزائر،. وفعلا قد سنحت الفرصة اليوم واكتشفت بلدا جميلا”.

كما تحدث وزير الخارجية الدنماركي عن الأزمات التي عرفها العالم، حيث قال “نعلم أننا نعيش فترات صعبة ومشاكل كبيرة. على غرار الحائحة والحرب الروسية الاوكرانية والانقلابات العسكرية في القارة الافريقية “.

واضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية “قوى الشمال تمثل قوى صغيرة لكن هي تشتغل دائما للتعاون الدولي والأممي في مرافقة الدول الأفريقية السائرة نحو النمو لان العالم يكتشف افريقيا الزاحف بخطى ثابثة”.

وتابع الوزير الدنماركي “وجودنا هو للاستماع إلى الانشغالات وتقوية الفرص بين دول والقارة الأفريقية ونجري محادثات صريحة حول ما يجري في العالم. نلتزم إلى دوام المداولات والمداومات لأن الشراكة هي خلاصة التعاون القائم بين دلنا وافريقيا”.