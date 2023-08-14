وزير خارجية الدنمارك يتحادث مع عطاف ويعتذر عن حرق المصحف الشريف

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إتصالا هاتفيا من نظيره من مملكة الدنمارك لارس لوك راسموسن.

وخلال الاتصال، أعرب الوزير الدنماركي عن أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية. بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.

كما وصف الوزير الدنماركي هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي.

كما أبلغ رئيس الدبلوماسية الدنماركية الوزير أحمد عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.

ومن جانب آخر، شكلت المكالمة الهاتفية فرصة للتبادل حول تحضير الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري بين البلدان الإفريقية ودول الشمال. الذي سيعقد في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر 2023. تحت عنوان “تعزيز الحوار على أساس القيم المشتركة”.