وزير خارجية الكويت.. “القمة العربية ستحقق أهدافها”

قال وزير الخارجية الكويت، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إنّ القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر، جاءت في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم.

كما أكد الجابر الصباح، في تصريح للصحافة، عقب استقباله من قبل نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، أن القمة العربية ستحقق أهدافها.

وفي سياق متصل، شدّد وزير الخارجية الكويتي، على ضرورة إبراز الوحدة العربية والحفاظ على مصالح الشعوب.

للإشارة، وصل وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية.

كما قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال استقباله نظيره الكويتي “السلطات العليا لدولة الكويت. تفي بوعدها”. حيث “التزمت بأن تكون أول الوافدين الى الجزائر وآخر المغادرين منها”. في “انتظار وصول رئيس وفد دولة الكويت على مستوى القمة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت”.

وفي 12 سبتمبر الماضي وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

كما ثمن ولي العهد الجهود الحثيثة التي تبذلهاالجزائر من أجل إنجاح هذا الحدث الهام. مجددا دعوة الكويت واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل. وأكد ولي العهد أن دولة الكويت ستكون أول الحاضرين وآخر المغادرين من الجزائر.