وزير خارجية بريطانيا:‭ ‬فرض إجراءات عزل عام جديدة ليس حتميا

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن فرض عزل عام في سائر أنحاء البلاد ليس حتميا لإحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وأفاد الوزير البريطاني، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، أن تبني منهج للتعامل مع الأمر حسب الوضع في كل منطقة قد ينجح إذا التزام الجميع بالقواعد المحددة لمناطقهم.

وأضاف راب عن اعتقاده أن الوضع خطير لكنه في الوقت نفسه أبدى ثقته في أسلوب الحكومة لمواجهة الأزمة.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان من المحتم الآن فرض عزل عام في أنحاء البلاد قال الوزير البريطاني “لا، لا اعتقد أن هذا صحيح لكن ما نسترشد به هو معدل الفيروس”.