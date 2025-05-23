وزير خارجية بلجيكا يُؤكد إلتزام بلاده بالقانون الدولي بشأن الصحراء الغربية

أكد وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ماكسيم بريفو، إلتزام بلاده بالقانون الدولي بشأن الصحراء الغربية.

وبرأ وزير الخارجية البلجيكي، بلاده من أي توجهات فردية تخالف هذا الموقف. مؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم لحلول القانون الدولي فيما يخص قضية الصحراء الغربية.

وجاء تصريح وزير الخارجية البلجيكي، ردا على تصريحات رئيس حزب “الحركة الإصلاحية” البلجيكي. الذي أعلن عن نيته تقديم مقترح قانون للاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.