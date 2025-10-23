وزير خارجية بيلاروسيا: سننفذ مشاريع مشتركة في مجالي الصناعة والأمن الغذائي

قال وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف، أنه قد ناقش عدة نقاط مهمة خلال استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعبّر وزير خارجية بيلاروسيا، عن إمتنانه لحفاوة الإستقبال التي حظي بها.. “أعبر عن إمتناني وشكري للرئيس تبون على الضيافة”. مشيرا إلى أنه قد تم مناقشة عدة مواضيع مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول التعامل في المستقبل”.

وكشف مكسيم ريجينكوف، أنه قد تم تحديد عدة خطوات لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الزراعة و الأمن الغذائي والصناعة. بالإضافة كذلك إلى التطرق إلى الثقافة من خلال تقارب الشعبين والتعاون في مجال التعليم.

وأكد في ذات السياق، أنه سيتم عرض المبادرات في خارطة الطريق المشتركة التي ستعكس اهم اتجاهات تعاملنا الصناعي. وكذا التحضير الجيد من خلال عقد لقاء بين رئيس البلدين في اقرب وقت.

وأشار وزير خارجية بيلاروسيا، أنه تم التطرق إلى تطوير قاعدتنا القانونية وتطوير علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع الجزائر. كما أن الوفد البيلاروسي سيشتغل مع نظرائهم بالوزرات المختصة الجزائرية حول تنفيذ عدة مشاريع مشتركة.

